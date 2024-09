Piloto denunció a Colapinto por maniobra en debut en F1: no fue escuchado y argentino zafó de sanción

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El argentino Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia en Monza, representando a Williams, pero su participación no estuvo exenta de polémica. Valtteri Bottas de Kick Sauber acusó al argentino de tomar la curva "Parabólica" a baja velocidad, alegando una irregularidad que no fue sancionada por las autoridades de la FIA. A pesar de las quejas de Bottas, el reclamo no prosperó y Colapinto se libró de una sanción. El finlandés expresó su sorpresa por la gran diferencia de velocidad entre los coches y mencionó que podrían haber ganado una posición si se penalizaba al debutante argentino.