Red Bull se desespera ante la arremetida de McLaren: "Hay que cambiar o no podremos ante la presión"

La temporada para Red Bull en la Fórmula 1 tomó un nuevo camino tras las avanzadas de McLaren, Ferrari y Mercedes en el actual Campeonato y el cuarto título consecutivo para Max Verstappen es cada vez más incierto.

Los problemas del monoplaza RB20 los tiene contra las cuerdas y con 8 fechas para finalizar la temporada, todo puede ocurrir en el ‘Gran Circo’ y las altas esferas de Red Bull así lo entienden.

En concreto, el violento repunte de McLaren hace temblar a Red Bull y así lo deja ver el jefe del equipo de Milton Keynes, Christian Horner, quien tras el GP de Italia reveló que “ambos campeonatos estan absolutamente bajo presión, seguro”.

“Así que tenemos que cambiar la situación muy rápidamente. Creo que este circuito ha expuesto las deficiencias que tenemos en el coche en comparación con el año pasado”, aseguró en declaraciones recogidas por Marca.

Por otra parte, también profundizó que “tenemos un problema muy claro que se ha puesto de manifiesto este fin de semana y que sabemos que tenemos que solucionar, de lo contrario, nos pondremos bajo una gran presión”.

Por otra parte, Horner no culpa a la salida del jefe de los ingenieros, Adrian Newey de los problemas que ha evidenciado el coche en los últimos eventos de la F1.

Con relación a esto, el mandamás del Team Red Bull añadió que “creo que hubiera tenido todos estos problemas porque ya existían y la intervención de un hombre nunca podría haber sido tan dramática tan rápidamente”.

“Esto empezó a destacarse realmente en Miami. Adrian estuvo conectado hasta el viernes en Miami. Así que no hay forma de que hubiera tenido un impacto tan rápido”, deslizó.

Cabe destacar que Max Verstappen aún lidera el Campeonato de pilotos en la Fórmula 1 con 303 puntos, seguido de cerca por Lando Norris y sus 241 unidades y en tercera posición Charles Leclerc con 217.

Mientras que en el Campeonato de Constructores, Red Bull se alza con 446 unidades, pero seguido muy de cerca por McLaren con 438 y en tercera ubicación emerge Ferrari con 407.

