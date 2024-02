Escándalo en la F1: Red Bull inició investigación contra jefe de equipo por conductas inapropiadas

En una bullada semana para la Fórmula 1, la interna de Red Bull Racing se remeció luego de que el propio equipo anunciara una investigación contra su propio jefe de equipo, Christian Horner.

La información que emana desde el periódico neerlandés De Telegraaf, consigna que el inglés habría tenido un “comportamiento inapropiado” contra un empleado de la escudería.

“Después de ser informada de ciertas acusaciones recientes, la compañía inició una investigación independiente”, dijo la compañía en un comunicado compartido por Sky Sports.

“La empresa se toma estos asuntos muy en serio y la investigación se completará tan pronto como sea posible. No sería apropiado hacer más comentarios en este momento”, puntualizaron desde Oracle Red Bull Racing. Horner, en tanto, niega todo tipo de acusación en su contra.

