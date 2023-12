Este 9 y 10 de diciembre la ciudad de Chillán será el escenario para recibir a la octava fecha y final de la temporada 2023 del campeonato nacional de motocross, Chile MX. El circuito FullTerra definirá a los campeones de la presente edición del torneo en varias de sus categorías, entre ellas la serie mayor, MX1, y la de mujeres WMX.

La expectación está a tope, la ciudad y alrededores totalmente revolucionada a la espera de que llegue el momento de presenciar el despliegue y las estrategias de las y los corredores, sobre todo de lo que están con opciones de llevarse el título, quienes apuestan principalmente a hacer una carrera sin equivocaciones.

En la categoría principal, todos los focos están puestos sobre Sergio Villaronga, quien llega liderando la serie con 315 unidades, y espera poder adjudicarse el bicampeonato. Pero la tarea no estará fácil, porque su escolta Diego “Toro” Rojas (285 puntos) irá con todo para tratar aguarle la fiesta.

“Vamos con la mentalidad de no cometer ningún error. Tenemos una cantidad considerable de puntos arriba, así que eso me tiene tranquilo. Aun así, la idea es ir con todo a esta fecha y ganarla”, expresó el defensor del título de la MX1, ‘Chechín’ Villaronga, quien agregó sobre el circuito que “es bastante bueno. La fecha pasada, previo a Los Ángeles, entrené ahí y me gustó mucho. Es uno de mis circuitos preferidos”.

En el terreno femenino de la WMX, es Valentina Galaz la que se encuentra en la cima de la tabla con 329 puntos, teniendo como escoltas a Ignacia Riveros y Tania González, con 297 y 291 unidades, respectivamente.

“Todo puede pasar, así que apuesto a hacer una carrera lo más inteligente posible. No he podido entrenar con la moto, por una lesión en un dedo, por lo que sólo he podido realizar trabajo físico. Han sido unos meses difíciles, pero voy con todo para quedarme con la corona. No me operé el dedo para no quedar fuera de la carrera, así que me la estoy jugando por completo”, señaló Valentina, quien acotó que “la largada será clave”.

Este sábado 9 se realizarán los entrenamientos y clasificatorias, mientras que el domingo 10 se llevará a cabo la carrera para definir a los campeones 2023 del Chile MX.