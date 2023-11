Una tensa situación se vivió en el Moto GP de Qatar, penúltima fecha del mejor campeonato de motos que se disputa a nivel planetario y que en esta ocasión se disputará con Lucas Marini del equipo Mooney VR46 Racing Team a la cabeza de la grilla que arrancará a eso de las 14:00 horas.

Sin embargo, el reconocido piloto español, Aleix Espargaró protagonizó un insólito momento al golpear directamente en el caso a su rival, Franco Morbidelli, una situación que pudo haber terminado de la peor forma si ambos hubiesen caído en las agresiones mientras conducían sus motos.

Todo ocurrió en la curva 6 del segundo entrenamiento libre de la competición en el circuito Losail que se disputó este sábado, momento en que Morbidelli avanzó muy lento, lo que obligó a Espargaró a maniobrar repentinamente para no pasar a llevar a su contrincante, una acción que enfadó al español que reaccionó de manera agresiva.

Esto detonó la agresiva respuesta del experimentado español, quien arremetió golpeando el casco de su rival en momentos en que ambos estaban circulando en paralelo por la pista, una acción que pudo haber terminado en la caída de alguno de los dos y que fue rápidamente sancionada por la organización de la competición.

Fue así que Aleix recibió una multa de 10.000 euros ( un poco más de 9 millones de pesos) y la pérdida de seis posiciones en la formación de salida del Gran Premio de Qatar de MotoGP.

Una compleja situación para Espargaró, quien buscaba imponerse en la penúltima fecha del Campeonato Mundial de Moto GP saliendo en la décima sexta ubicación.

Tempers flared between @AleixEspargaro and @FrankyMorbido12 in FP2 earlier on! 😱

The Spaniard has been fined and handed a 6-place grid penalty for Sunday's race ⚠️#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/0wOq1emo6x

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 18, 2023