Suma y sigue Max: Verstappen remonta desde el 6° lugar para ganar el GP de Estados Unidos

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), coronado tricampeón del mundo de Fórmula Uno hace dos semanas, en Qatar, prolongó su sobresaliente racha al ganar este domingo el Gran Premio de los Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

‘Súper Max’ firmó su quincuagésima victoria en la categoría reina; igualando su propio récord de victorias en una misma temporada: quince.

Verstappen, de 26 años, ganó por delante de los ingleses Lewis Hamilton (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), segundo y tercero, respectivamente, en una carrera que el español Carlos Sainz (Ferrari) acabó cuarto, un puesto por delante del mexicano Sergio Pérez, compañero del nuevo monarca de la categoría reina.

Apuntar que el experimentado Fernando Alonso (Aston Martin), que había salido del ‘pit lane’ y estaba efectuando una gran remontada -que lo hubiese dejado presumiblemente octavo al final-, tuvo que abandonar, por un problema en el fondo plano de su monoplaza, a falta de cinco de las 56 vueltas que se dieron al circuito texano.

Su compañero, el canadiense Lance Stroll, que también salió desde el pasillo de garajes, sí pudo completar la suya y finalizó noveno este domingo en el COTA, donde el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue sexto; el inglés George Russell (Mercedes), séptimo; y el francés Pierre Gasly (Alpine), octavo.

El japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), que marcó la vuelta rápida en carrera, finalizó décimo y también entró en los puntos.

