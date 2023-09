Fernando Alonso no pierde la fe en Aston Martin: "Trataremos de recuperarnos y ser mejores en Japón"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) dijo este miércoles que en el Gran Premio de Japón de este fin de semana tratará de recuperarse de “un fin de semana para olvidar” en Singapur y ser mejor en un trazado, el de Suzuka, muy especial para él.

Al referirse al Gran Premio de Singapur de la semana pasada, Alonso explica en una entrevista que difundió su equipo: “Teníamos muchas esperanzas puestas en Singapur debido a la naturaleza del circuito, ya que a menudo arroja resultados impredecibles, pero al final no fue nuestro fin de semana”.

El bicampeón mundial de Fórmula 1 afirma que en el trazado urbano de Yas Marina sufrió con el carenado de la suspensión, dañado desde la segunda vuelta de la carrera, lo que afectó a su rendimiento y le complicó la carrera. “Aprenderemos mucho de ello y mejoraremos para la próxima vez, pero en general fue una carrera para olvidar”, agrega.

“Espero que nos hayamos librado de toda nuestra mala suerte en Singapur, y trataremos de recuperarnos y ser mejores en Japón”, afirma.

Alonso cree que el de Suzuka es “un gran circuito para correr, con mucha historia y aficionados apasionados” y que “siempre ofrece buenas carreras rueda a rueda”.

“Afrontamos este fin de semana con cautela. Veremos cómo estamos el sábado. El tiempo también es impredecible en esta época del año y eso puede motivar algunas carreras caóticas. Estaremos preparados para todo”, señala el español.

Para Alonso el circuito de Suzuka es especial por varios motivos: “Me gusta la cultura de Japón, en particular la cultura samurái, en la que la disciplina es muy importante. La gente es muy educada, y los aficionados siempre nos hacen regalos en el circuito y en el ‘paddock’, y estamos muy agradecidos”.

En Japón, el piloto asturiano tendrá un nuevo diseño de casco, que será “muy especial para este fin de semana” y tiene “muchas partes simbólicas”. “Soy un fan de la cultura samurai y ésa es una de las cosas que me inspiran. En la parte trasera el diseño es similar a mi tatuaje samurái”.

Alonso también se refiere a sus objetivos para las siete carreras restantes: “Queremos volver a puntuar después de dos fines de semana difíciles en Monza y Singapur. Estamos viendo que el orden competitivo cambia de carrera en carrera más que nunca. Seguiremos luchando. Quedan siete carreras en varios circuitos diferentes con muchos puntos disponibles”.

The spirit of the samurai lives within.

A special lid for @alo_oficial at the #JapaneseGP. pic.twitter.com/9EqTrAZbIO

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 20, 2023