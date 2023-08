Mercedes despeja rumores: oficializa su equipo de pilotos de Fórmula 1 para 2024 y 2025

Despejó todo tipo de dudas. La escudería Mercedes, de la Fórmula 1, confirmó este jueves sus pilotos para las próximas dos temporadas.

A través de un breve comunicado, subido a redes sociales y sitio oficial, el equipo alemán dio a conocer quiénes estarán al frente de sus coches en 2024 y 2025.

“El equipo se complace en anunciar que Lewis (Hamilton) y George (Russell) seguirán liderando su alineación de pilotos en 2024 y 2025″, escribieron, por ejemplo, en su Twitter.

En su portal, en tanto, Mercedes celebró la renovación y destacó que “el dúo ha estado emparejado desde el inicio de la temporada 2022 y cada piloto mantiene una relación firme con el equipo”.

The Team is delighted to announce that Lewis and George will continue to lead its driver line-up in 2024 and 2025. 💪 pic.twitter.com/MSdlhUrOX7

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2023