Hamilton se cansa de falta de competitividad de Mercedes y ’amenaza’: apunta a "conversaciones serias"

El británico Lewis Hamilton ya lleva un año y medio sin ser protagonista en la Fórmula Uno, situación que ya lo tiene cansado. Ha tenido que ver como el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se lleva desde fines del 2021 todas las loas, títulos y los flashes.

Por ello, el séptuple campeón mundial volvió a cargar sobre su escudería, Mercedes, y su falta de competitividad. El inglés no gana desde la penúltima fecha de 2021 en Arabia Saudita y acumula 33 carreras sin poder subirse a lo más alto del podio.

Tras terminar tercero ante su público el fin de semana, en el Gran Premio de Silverstone, Hamilton nuevamente criticó el rendimiento de su monoplaza.

“Definitivamente ha sido una temporada de altibajos y el último año y medio. Tenemos mucho trabajo por hacer. Creo que sé exactamente lo que tenemos que hacer y tenemos que tener algunas conversaciones serias sobre lo que vamos a hacer en el futuro”, indicó a los micrófonos de Sky Sports F1.

La sorpresa del GP en suelo británico fueron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Incluso, el primero tomó la punta de la carrera en el arranque y culminó la prueba en un destacado segundo puesto.

“El McLaren es una prueba de la dirección en la que han ido y es impresionante lo rápidos que fueron a alta velocidad. Tenemos puntos fuertes en nuestro coche, las carreras largas en particular son geniales. Tan pronto como tengamos la parte trasera que ellos tienen, lo haremos”, señaló Hamilton, campeón con esta escudería en 2008.

Continuando con el andar de su auto, Hamilton aseveró que “tenemos que aferrarnos a las partes buenas y atornillar algunas otras cosas. No fue la mejor sensación (en Silverstone) al final. En última instancia, tuvimos una carrera realmente mala la semana anterior y sabíamos que teníamos una mejora aquí”.

“Entonces, todos teníamos muchas esperanzas en el paso que íbamos a dar este fin de semana y acercarnos más. Para nuestra decepción, desafortunadamente no dimos ese paso. Es una gran sensación, saber lo duro que ha trabajado todo el mundo y todo el mundo lo sentía en el equipo”, complementó.

Una clara demostración de los problemas de Mercedes en el último tiempo quedó reflejada en una conversación por radio entre Hamilton y Toto Wolff, jefe del equipo, durante el GP de Austria.

“Lewis, sabemos que el auto ahora es muy malo, pero, por favor, conduce”, le mencionó el director deportivo de Mercedes al siete veces campeón del mundo.

