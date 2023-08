El piloto italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) protagonizó un espeluznante accidente durante las prácticas del Gran Premio de Gran Bretaña del MotoGP, en el circuito de Silverstone.

El europeo había dominado, a primera hora, la tanda de entrenamientos libres y, cuando concluía la ronda clasificatoria al Sprint, cometió un error que pudo costarle muy caro.

Así, en una cerrada curva, Bezzecchi perdió el control de su motocicleta y salió eyectado de ella, volando varios metros y rodando por la pista y el pasto a un costado de ella.

Afortunadamente para el italiano, pudo ponerse en pie por sus propios medios y recibió atención médica por protocolo, donde se descartó alguna lesión de gravedad.

De hecho, gracias a los tiempos que alcanzó a registrar previo a su accidente, el de Ducati largará en el grupo de avanzada del Sprint de este sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña del MotoGP.

99% of Bez's day was perfect! Unfortunately the other 1% hit pretty hard 😮

Marco's made of tough stuff though and he's all good to go for tomorrow! 💪#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/SZ1379xDgd

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 4, 2023