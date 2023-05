No todo es victoria para Red Bull y en específico para el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, luego de que fuese llamado por los comisario se la Fórmula 1 tras la carrera del GP de Miami que ganó su compañero de escudería, Max Verstappen.

Todo se habría originado debido a que el tapatío se demoró en presentarse en el desfile de autos previo a la gran carrera en suelo norteamericano, lo que fue informado por el delegado de prensa de la competición y posteriormente, la FIA tomó una decisión en contra del azteca.

En un comunicado de prensa F1 señaló: “Los comisarios recibieron una notificación del delegado de prensa que informaba de que el piloto del coche 11 (Sergio Pérez) había llegado tarde al desfile de pilotos. Los comisarios escucharon al representante del equipo y al piloto y determinaron que el piloto había llegado tarde al desfile“.

Además, se complementa en lo redactado por la Federación Internacional de Automovilismo que “dadas las circunstancias, decidimos imponer una reprimenda (que no afecta la parte deportiva) al piloto”.

Sin embargo, Sergio ‘Checo’ Pérez y Red Bull salieron al paso de lo sucedido, argumentando que “la razón del retraso fue por los compromisos con medios de comunicación y comerciales del equipo que el piloto tenía que cumplir antes de presentarse al desfile. Por lo que no consideramos que sea una razón válida para el retraso“.

“La llegada tardía de un piloto a este tipo de eventos puede tener consecuencias indeseables para el evento y ocasionar retrasos, por lo que se debe evitar en todo momento”, indicaron.

Si bien se llevó a cabo la ‘reprimenda’ está no afecta su segundo lugar en Miami y por ahora, se alza como el competidor más complicado que tiene Max Verstappen en la temporada 2023, año en donde el competidor tulipán busca obtener el tricampeonato consecutivo de Fórmula 1.

