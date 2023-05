El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Miami (EE.UU.), el quinto del año, disputado en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium.

‘Mad Max’ relegó al segundo y al tercer puesto -respectivamente- a su compañero, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, y al español Fernando Alonso (Aston Martin), que logró su cuarto podio de la temporada: el 102 en la categoría reina.

Verstappen, de 25 años y que apunta a un tercer título seguido, logró su victoria número 38 en la F1, la tercera de la temporada, con una nueva exhibición -tras haber arrancado noveno- con la que cruzó triunfal la línea de meta por delante de ‘Checo’ (firmando el cuarto ‘doblete’ del año para Red Bull) y del de nuevo genial Alonso; en una carrera que el otro español, Carlos Sainz (Ferrari), acabó en quinta posición, por detrás del inglés George Russell (Mercedes).

El siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) acabó sexto, justo delante del monegasco Charles Leclerc, compañero de Sainz en Ferrari.

Los dos franceses de Alpine, Pierre Gasly y Esteban Ocon, acabaron octavo y noveno; y el danés Kevin Magnussen (Haas) capturó el último punto en juego, al concluir décimo.

Verstappen, que repitió el triunfo del año pasado y que también firmó la vuelta rápida, lidera ahora el Mundial con 119 puntos, catorce más que ‘Checo’. El doble campeón mundial asturiano es tercero, con 75 unidades.

