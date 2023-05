Charles Leclerc, piloto de Ferrari, terminó siendo el gran protagonista de la pole position del Gran Premio de Miami de Fórmula 1… pero no precisamente por haber ganado la grilla de salida.

En la última clasificatoria, el monegasco se despistó y acabó dando dos trompos antes de estrellarse con un muro de contención.

El accidente no fue grave, pero tuvo las consecuencias necesarias para pausar la ‘pole’ y dejar sin su mejor tiempo a Max Verstappen, cediéndole de paso la victoria al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (también Red Bull).

El actual bicampeón mundial largará noveno en Miami, mientras que el monegasco será tercero.

“Lo siento”, se limitó a decir Charles Leclerc por radio, pidiéndole disculpas a los mecánicos de un equipo Ferrari al que le han resultado muy pocas cosas en esta temporada.

La escudería italiana al menos se conformó con el tercer puesto en la grilla del español Carlos Sainz, quien saldrá por detrás de su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) y de un inspirado ‘Checo’ Pérez.

Vale señalar que el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se disputa este domingo 7 de mayo, a partir de las 15:30 horas de nuestro país.

A head-spinning twist at the climax of qualifying 🤯#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/bC4jZy1qOe

— Formula 1 (@F1) May 6, 2023