El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) arrancará primero este domingo, por delante de los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari), en el Gran Premio de Miami (EEUU), el quinto del Mundial de Fórmula Uno; que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadion de la citada localidad del estado de Florida.

‘Checo’ firmó este sábado su tercera ‘pole’ desde que corre en la F1 al dominar la calificación, una Q3 interrumpida a falta de un minuto y 36 segundos, con bandera roja, a causa del accidente del monegasco Charles Leclerc (Ferrari); y que ya no se reanudó.

Pérez cubrió los 5.412 metros de la calurosa pista construida alrededor del estadio de los Miami Dolphins -equipo de la NFL, la liga profesional de fútbol americano- en un minuto, 26 segundos y 841 milésimas, 361 menos que Alonso; y con 508 de ventaja sobre Sainz.

Sainz arrancará desde la segunda fila, al lado del danés Kevin Magnussen (Haas), cuarto tras el sorprendente desenlace de la cronometrada principal que provocó el accidente de Leclerc; que, al interrumpir una sesión que quedó definitivamente suspendida dejó en el noveno puesto de la parrilla al líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que lidera con solo seis puntos de ventaja sobre ‘Checo’, que si gana este domingo será líder del Mundial.

El francés Pierre Gasly (Alpine), quinto en la calificación, y el inglés George Russell (Mercedes) saldrán desde la tercera fila, por delante de Leclerc -séptimo antes de perder el control de su SF-23-.

El otro Alpine, el del también francés Esteban Ocon, arrancará octavo, al lado de Leclerc, desde la cuarta hilera.

Desde la quinta lo harán Verstappen y el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Apuntar que el heptacampeón campeón mundial de la F1, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quedó eliminado este sábado en la segunda ronda (Q2) al marcar solo el decimotercer mejor tiempo.

That's one tasty looking grid for Sunday 😋#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/p0sGFaNHmS

— Formula 1 (@F1) May 6, 2023