El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuarta prueba del Mundial 2023 de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de BakÚ.

Leclerc alcanzó la decimonovena ‘pole’ de su carrera –la tercera (consecutiva) en Azerbaiyán– al dominar la calificación de este viernes en la que cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana en un minuto, 41 segundos y 203 milésimas, 188 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial y que aspira a lograr un tercer título seguido.

