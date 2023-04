La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, evento que tendrá como protagonista el nuevo formato sprint y donde Red Bull buscará prolongar su hegemonía, con el tercer triunfo al hilo.

Debieron pasar largos 21 días para el regreso de la máxima categoría del automovilismo, todo debido a la cancelación del Gran Premio de China por los contagios de Covid-19.

El circuito de Bakú tendrá el nuevo formato de competencia para las carreras sprint, aprobado recientemente por la F1. Para este año, y por pedido de los pilotos y los equipos, se dispuso un cambio en la agenda del fin de semana.

Así, hoy viernes se disputará un entrenamiento y la clasificación (la habitual) que otorgará las plazas para la partida del domingo. Mientras que el sábado, la segunda práctica se reemplaza por el sprint shootout: una tanda, dividida en SQ1 (12 minutos, con neumáticos medios), SQ2 (10 minutos, con medios) y SQ3 (ocho, con blandos). Del resultado de esta nueva salida a pista saldrá el orden de partida del sprint.

La carrera sprint tiene una duración de 30 minutos. Ofrece premios a los ocho primeros lugares. El ganador se estará llevando ocho puntos para el campeonato y cada lugar con una unidad menos respecto a la posición anterior.

Una pista que guarda gratos recuerdos para Red Bull, ya que ha ganado las últimas dos ediciones con el neerlandés Max Verstappen en 2022 y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez en el 2021.

Viernes 28 de abril:

Q1: 09:00

Sábado 29:

Q Sprint: 04:30

Sprint: 09:30

Domingo 30:

Carrera: 07:00

Todos los pormenores y la carrera en Bakú se puede seguir a través de ESPN y vía streaming por Star+.

También se puede disfrutar de la temporada 2023 de la Fórmula 1 a través de F1 TV sin interrupciones.

Introducing… Sprint Saturday ✨

🗓️ All-new weekend format

👀 Saturday's Sprint sessions do not affect the Grand Prix

⏱️ Friday's qualifying sets Sunday's grid

🆕 New Sprint Shootout qualifying session

The first Sprint Saturday is only four days away! 📅#F1Sprint pic.twitter.com/vPq9kYuyH4

— Formula 1 (@F1) April 25, 2023