Este fin de semana regresa la Fórmula 1, luego de tres semanas sin actividad, con el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito urbano de Bakú.

Un evento para el que Red Bull asoma como gran favorito, ya que el equipo con sede en Austria ha conquistado las últimas dos ediciones (Max Verstappen en 2022 y Sergio ‘Checo’ Pérez en 2021) y espera seguir al mando del Campeonato de Constructores.

Pero la escudería de la bebida energética acaba de perder a dos piezas claves que, más encima, pasarán a integrar las filas de Ferrari.

Según detalla Marca, la escuadra italiana de Charles Leclerc y Carlos Sainz “acaba de contratar dos ingenieros, que han cesado su actividad en Red Bull. Ahora están en periodo de ‘gardening’ (parón delimitado para salvaguardar la propiedad intelectual de los equipos antes de trabajar en la competencia), pero estarán operativos en Maranello en 2024″.

“Aún no se conocen sus nombres, ni se sabe cuál será su aportación para hacer una diferencia”, añadieron desde el citado medio.

Luego, indicaron que “el equipo del ‘Cavallino’ ha contratado a 30 técnicos en los últimos tres años, incluso procedentes de los mejores equipos como Red Bull y Mercedes”.

Un golpe de Ferrari que amenaza con poner en vilo el dominio de Red Bull e iniciar una nueva era más pareja, ya que Aston Martin realizó algo similar al llevarse al técnico Dan Fallows.

El gestor del gran presente de Fernando Alonso en la escudería británica era la mano derecha de Adrian Newey en Red Bull y, tras su fichaje en 2021, este 2023 está consiguiendo grandes resultados.

