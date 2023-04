La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha desestimado la apelación del equipo Ferrari de Fórmula 1 por la penalización impuesta al español Carlos Sainz en la parte final del Gran Premio de Australia, disputado el 2 de abril.

Sainz fue sancionado con cinco segundos de penalización por chocar con el Aston Martin de su compatriota Fernando Alonso durante la última resalida en el circuito de Albert Park, lo que le hizo caer de la cuarta a la duodécima posición y quedarse fuera de los puntos.

El madrileño, que ya había expresado su enfado por radio, se mostró frustrado cuando habló con los medios de comunicación tras la carrera y dijo que estaba “demasiado enfadado para hablar”, después de recibir “la sanción más injusta” que ha visto en su vida.

Tras una audiencia que tuvo lugar este martes por la mañana, la FIA declaró: “No hay ningún elemento nuevo significativo y relevante del que no dispusieran las partes que solicitan la revisión en el momento de la decisión en cuestión. Por lo tanto, se desestima la petición”.

“Consideramos el hecho de que esta colisión tuvo lugar en la primera curva en la primera vuelta de la reanudación, cuando, por convención, los comisarios suelen tener una visión más indulgente de los incidentes. Sin embargo y a pesar de que era el equivalente a un incidente en la primera vuelta, consideramos que había espacio suficiente para que Sainz tomara medidas para evitar la colisión y no lo hizo. Por lo tanto, le impusimos una penalización de 5 segundos”, razona la FIA.

Ferrari había pedido a los comisarios que reconsideraran su veredicto teniendo en cuenta los datos de telemetría del coche de Carlos Sainz, además de las declaraciones de los testigos -Sainz y Alonso-.

Se pidió también a la FIA que reconsiderara su veredicto porque, en otro caso, el antiguo equipo Force India de Fórmula 1 había utilizado el testimonio de un piloto para “arrojar una luz diferente sobre los hechos que se habían expuesto a los comisarios”.

La FIA, sin embargo, dijo que no reconsideró la apelación de la ‘Scuderia’ sobre esta base, ya que su decisión se tomó durante la carrera. “Era innecesario que escucháramos a Sainz o a cualquier otro piloto para decidir que era totalmente culpable de la colisión”, añade.

Ferrari se mantiene, por tanto, cuarto en la clasificación del Campeonato del Mundo de constructores con 26 puntos, por detrás de Mercedes, tercero con 56. Red Bull sigue liderando con 126 unidades, seguido de Aston Martin con 65.

