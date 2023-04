Las rivalidades parecen acrecentarse con el correr de la temporada 2023 en la Fórmula 1 y es que a los episodios que han protagonizado los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, ahora parece acompañarles la histórica lucha entre Lewis Hamilton de Mercedes y Fernando Alonso de Aston Martin.

Así por lo menos lo demostró el competidor británico en la última fecha de la competencia, el GP de Australia, en donde llegó en la segunda posición por delante del asturiano que cerró el podio el Melbourne.

En una carrera accidentada, Hamilton logró escabullirse hasta la segunda plaza, tras el incendio que sufrió su compañero de equipo, George Russell, quien iba delante de él, pero las radios de los diversos autos revelaron un diálogo en el que Lewis afirma estar convencido de vencer a Alonso en Oceanía.

En uno de los audios se escucha a heptacampeón de la competencia señalar: “De ninguna manera voy a perder contra él”, cuando quedaban 20 vueltas para finalizar el circuito Albert Park.

La diferencia de Red Bull con las demás carrocerías

Posteriormente, tras el final de la carrera, Hamilton habló con Sky Sports y se sincero tras conocer la velocidad que tienen los coches de Red Bull y asumir que su verdadera lucha es ante el piloto español.

Con relación a esto, el inglés detalló: “Tenemos mucho trabajo por hacer para atrapar a Red Bull, porque me pasaron volando y desaparecieron. Max está en otra liga. Su coche es tan rápido que me adelantó en mitad de la recta y ya estaba varios metros por delante, y no sé cómo son tan rápidos en la recta”.

“Es una locura. Están en otra liga y hasta que aumentemos la velocidad en las rectas, como lo han hecho ellos, y tengamos la increíble carga aerodinámica que tienen en las curvas, así es como va a seguir siendo”, indicó,

Así también habló sobre un nuevo episodio en la relación con Fernando Alonso, en donde afirmó que “creo que si continuamos trabajando juntos, podremos luchar (en el futuro) contra los Red Bull, pero la batalla es con Fernando en este momento. Disfruté correr con él y me recordó mucho a mi primera carrera aquí en 2007″.