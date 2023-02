Carlos Sainz (Ferrari) fue el más rápido en la primera sesión del segundo día de test en el circuito de Sakhir, sede habitual del Gran Premio de Bahrein, en donde el estadounidense Logan Sargeant (Williams) evitó un ‘doblete’ español al mejorar el tiempo de Fernando Alonso (Aston Martin).

Sainz, que dio 70 vueltas, marcó pronto un primer tiempo de referencia 1:32.653 para comandar la tabla y lo rebajó después un par de décimas, hasta 1:32.486, imbatible en el entrenamiento.

El madrileño batió con su Ferrari el registro del Red Bull del bicampeón mundial, el neerlandés Max Verstappen, en la primera jornada de entrenamientos (1:32.837).

En la recta final de la sesión, el estadounidense Logan Sargeant se situó segundo (1:32.549), a 63 centésimas del Ferrari, pero con un matiz importante, ya que empleó el neumático C5, el componente más blando de la gama, mientras que el asturiano (1:32.969), ligeramente peor que el del jueves -1:32.866-, y el madrileño establecieron su tiempo con el compuesto C3.

Con esa misma goma, el chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo) se situó cuarto a más de medio segundo de Sainz (1:33.170).

El danés Kevin Magnussen colocó su Haas en quinta posición y el francés Esteban Ocon concluyó sexto en la tabla de tiempos con su Alpine.

Los pilotos probaron tandas largas y también intentos de clasificación en una sesión en la que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), en su primera jornada de pretemporada, acumuló kilómetros con los neumáticos que se utilizarán la próxima semana (C1, C2 y C3) en el primer Gran Premio de la temporada en este mismo circuito.

Con su Red Bull, el tapatío fue uno de los que más rodó (76 giros) y firmó el séptimo mejor tiempo con C2 (1:33.751), justo por delante del británico Lewis Hamilton (1:33.954).

Ya lejos de estos tiempos se quedaron los últimos clasificados de la sesión, el británico Lando Norris (McLaren), noveno en la tabla por encima de 1:35, y el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), décimo con 85 giros, el que más kilómetros sumó.

En los últimos minutos del entrenamiento experimentaron distintas situaciones de carrera, como el coche de seguridad virtual y la parrilla de salida, aunque no demasiada organizada, ya que varios pilotos se quedaron parados, entre ellos Norris, justo delante de Sainz, que tuvo que dar un volantazo para esquivarlo.

