La temporada 2023 de la Fórmula 1 se prepara para abrir los fuegos. Entre las principales noticias del deporte motor, asoma una importante novedad que promete hacer vivir la experiencia real de conducir un monoplaza para los espectadores.

Se trata del ‘Driver’s Eye’, dispositivo homologado y autorizado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) con 8 milímetros de diámetro y peso liviano (1,43 gr.), que irá dentro de los cascos -a la altura de los ojos- de todos los pilotos que disputen la Fórmula 1 en el presente año.

De esta forma el dispositivo, o más bien, cámara, promete hacer vivir una experiencia más inmersiva a las y los fanáticos de la ‘categoría reina del automovilismo’, para así poder experimentar la emoción y la intensidad de las carreras desde la perspectiva de primera persona.

Cabe recordar que esta cámara ya había pasado por un periodo de pruebas, donde destaca la utilización del ‘Driver’s Eye’ en 2021, con la conducción de Fernando Alonso en el Gran Premio de Bélgica.

Por su parte, la edición número 74 del Campeonato Mundial de la F1 arrancará el 5 de marzo del presente año con el Gran Premio de Bahréin, en lo que será la temporada más larga en la historia de esta competición.

The FIA have approved the use of helmet cams for all 20 drivers to use in the upcoming season.

We're going to get some outrageous footage 🤩

(via @F1)pic.twitter.com/wXaXIGOIij

— ESPN F1 (@ESPNF1) January 24, 2023