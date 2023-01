El chileno José Ignacio Cornejo (Honda) estrenó su casillero de victorias en el Rally Dakar 2023 al anotarse la duodécima etapa, con final en Shaybah, en una jornada que aupó al liderato al australiano Toby Price (KTM), aunque con solo 28 segundos de renta respecto al estadounidense Skyler Howes (Husqvarna).

‘Nacho’ Cornejo logró el sexto triunfo parcial de su carrera deportiva en el Dakar, todas ellas en sus cuatro últimas participaciones en el raid.

Los pilotos completaron el maratón de dos etapas en el Rub al-Jali, el ‘Empty Quarter’ (cuadrante vacío), un inhóspito desierto de Arabia donde en la segunda entrega tuvieron 191 kilómetros de enlace y 185 cronometrados, la mayor parte de ellos por lagos secos.

El argentino Luciano Benavides (Husqvarna) abrió pista tras su tercer triunfo de etapa en este Dakar, el de la primera jornada del ‘Empty Quarter’, y, tras él, los australianos Daniel Sanders (GasGas) y Price.

Solo 28 segundos separaban en la clasificación general a Price de Howes, que salía inmediatamente tras él en la etapa. El australiano, que iba a sumar bonificaciones por ser uno de los tres primeros en pista, marcó el mejor tiempo a los 42 kilómetros, por el que pasó con seis segundos de ventaja sobre Kevin Benavides (KTM) y 17 respecto a Cornejo, mientras que Howes se dejaba 48 segundos. Y eso, sin contar la compensación por abrir la etapa.

La renta de Price sobre Benavides subió a 17 segundos (y otros 39 de bonificación) al paso por el kilómetro 87, con Cornejo a casi medio minuto.

El chileno se puso al frente de la tabla de tiempos a los 128 kilómetros de especial, con 19 segundos de margen sobre el mayor de los Benavides y 31 respecto a Price, quien, no obstante, había acumulado 59 segundos de compensación. Howes, que había pasado a 1:16 del australiano en el intermedio anterior, estaba limando la diferencia.

El de Honda reforzó su liderato en tiempo real en el último intermedio, a los 156 kilómetros. Contaba con 38 segundos sobre Kevin Benavides y 1:25 respecto a Price, que tenía 1:12 de bonificación. La victoria estaba entre ellos y Sanders, que iba undécimo en tiempo real, a 2:39 del líder, pero con 3:19 como premio por abrir pista.

‘Nacho’ no bajó el ritmo ni desaprovechó la oportunidad y confirmó su victoria en la meta con un tiempo de 1h57:27 que nadie pudo batir, ni siquiera con las bonificaciones. Sanders acabó a 49 segundos, Price cedió 1:58 y Howes fue sexto a 2:54.

En la general, a falta de dos etapas, Price adelantó a Howes, al que ahora saca 28 segundos, y Kevin Benavides, quinto en la jornada de hoy, se encuentra a 2:40.

Por su parte, los chilenos Cornejo y Pablo Quintanilla (séptimo el día de hoy) se ubican octavo y cuarto en la general, respectivamente.

