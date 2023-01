El piloto nacional Pablo Quintanilla escaló este jueves al cuarto lugar de la clasificación general de motos del Dakar 2023, luego de acabar en la quinta plaza la Etapa 11 de la exigente prueba tuerca.

‘Quintafondo’ subió una nueva posición en la competencia y comienza a ilusionarse con acabar en el podio la presente edición en Arabia Saudita.

En la prueba maratón, que contempló 274 kilómetros en Shaybah, Quintanilla arribó quinto a 2 minutos y 54 segundos del ganador de la jornada, el argentino Luciano Benavides.

Con esto, el oriundo de Viña del Mar quedó a menos de 12 minutos del tercero de la general y a 14’14” del líder del global, el estadounidense Skyler Howes.

“Ha sido una etapa complicada, con la arena muy blanda. Al principio me he sentido un poco incómodo pero he podido rodar a buen ritmo pese a todo. Creo que he hecho una buena etapa y lo bueno es que he completado la primera parte de la etapa maratón sin caerme y sin dañar la moto, lo cual es muy importante porque solo tenemos 30 minutos para poder trabajar en la moto”, expresó Quintanilla.

Por otro lado, José Ignacio Cornejo acabó en el decimocuarto lugar este jueves y bajó hasta el octavo puesto de la general, alejándose del podio.

‘Chaleco’ López se aleja de un nuevo título en vehículos ligueros

Por su parte, Francisco ‘Chaleco’ López terminó en el undécimo lugar la Etapa 11 y a falta de tres jornadas se aleja de la posibilidad de sumar un nuevo título en Prototipos Ligueros.

En la general, el curicano se situó en el cuarto lugar, pero a 2 horas y 49 minutos del líder de la categoría, el estadounidense Austin Jones.

El ganador de la jornada de este jueves fue el portugués Ricardo Porem con 3 horas 19 minutos 11 segundos para los 275 kilómetros cronometrados, arribando a la meta ‘Chaleco’ López a 20 minutos y 41 segundos del ganador.

“Ha sido una etapa muy compleja. Seguimos con problemas en el auto. Para nosotros el Dakar prácticamente se ha acabado. Esperamos terminar igual. El auto se paró 40, 50 veces… Hemos reseteado en cada oportunidad… Anoche los ingenieros trabajaron hasta última hora. Cambiaron todo el cableado, pero no se ha podido dar con el problema”, expresó López Contardo.