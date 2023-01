El piloto chileno José Ignacio Cornejo fue cuarto este martes en la novena etapa del Rally Dakar 2023, jornada que marcó el regreso a la competencias en Arabia Saudita.

Tras el lunes de descanso, los motores volvieron a rugir con los 686 kilómetros entre Riyadh y Haradh, donde en motos destacó la buena carrera del ‘Nacho’.

El nacional marcó un crono de 03H 24′ 56”, a 6 minutos y 12 segundos del ganador de la jornada, el argentino Luciano Benavides (03H 18′ 44”).

El podio diario lo completaron el australiano Toby Price (03H 19′ 46”) y el estadounidense Skyler Howes (03H 21′ 41”).

Así, ‘Nacho’ Cornejo escaló un lugar en la tabla general y ahora es octavo con un tiempo total de 34H 18′ 44”, a más de 22 minutos del puntero (Howes, de Estados Unidos).

El otro chileno en competencia en motos del Rally Dakar, Pablo Quintanilla, tuvo un martes para el olvido. El nacional inició el día a solo 2 minutos del líder, pero perdió 16 minutos, acabó 18º y se alejó de la pelea por el título.

‘Quintafondo’ sigue quinto en la clasificatoria general (34H 14′ 21”), pero ahora a más de 18 minutos del líder Skyler Howes (33H 55′ 57”).

Cabe señalar que la décima etapa se llevará a cabo este miércoles 11 de enero, con el tramo de 624 kilómetros entre Haradh y Shaybah.

🏁 Stage 9️⃣ – Bikes 🏍

Provisional top 3:

🥇 Luciano Benavides

🥈 Toby Price

🥉 Skyler Howes

⏱ @tobyprice87 is now just 3'' behind @skylerhowes110 in the overall standings. 🤏

🔴 Follow the other categories live:https://t.co/BrruP0oEtI#Dakar2023 pic.twitter.com/w2T7aLdviH

— DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2023