Este miércoles, una tragedia enlutó el Rally Dakar 2023, luego de confirmarse el fallecimiento del aficionado italiano de 69 años que fue atropellado por el piloto checo Ales Loprais (Praga) durante la novena etapa.

El competidor europeo y líder de la clasificación general de camiones, lamentó la muerte del espectador, que se encontraba tras una duna sacando fotos y al que no vio en el momento en que se produjo el atropello. Un accidente del que se enteró horas después, cuando los comisarios del Dakar le mostraron los videos.

“Tengo muy malas noticias. Ya estábamos en cama cuando los comisarios nos mostraron un video de un accidente de la carrera en el que golpeamos a un hombre que estaba tomando fotos de su mujer detrás de una duna”, comenzó relatando Loprais en sus redes sociales.

En la misma línea, complementó: “Resultó herido, sintió náuseas dos o tres horas y después sufrió un ataque al corazón cuando era trasladado al hospital. Una vida humana se ha acabado por mi culpa, indirectamente, porque yo era el que conducía”.

El checo, además, explicó que ni él ni su tripulación “se dieron cuenta” de lo que había sucedido y lo corroboró con los videos del suceso, entre ellos, uno del interior de la cabina.

#Dakar2023: Truck overall leader Aleš Loprais has withdrawn from the Rally following the fatal accident involving a spectator in Stage 9.

He explained that his truck clipped the man, who was photographing him, and later suffered a heart attack on the way to hospital. pic.twitter.com/ltGqFh9kxB

— Justin Nguyen 🐀 (@ZappaOMatic) January 11, 2023