El chileno Pablo Quintanilla tuvo una destacable jornada en el Rally Dakar 2023, tras acabar cuarto en la categoría motos en la octava etapa del certamen.

‘Quintafondo’ recorrió los 822.94 entre Al Duwadimi y Riyadh en 03H 52′ 47”, lo que le permitió restar 8 minutos con el líder de la tabla general y escalar hasta el quinto lugar de la clasificatoria.

El ganador de la octava jornada fue el botsuano Ross Branch (03H 46′ 18”), quien aprovechó los despistes de quienes abrieron la ruta para vencer este domingo.

El piloto africano fue escoltado por el australiano Daniel Sanders (03H 49′ 33”) y el estadounidense Mason Klein (03H 49′ 51”).

En tanto, el líder de la general es Skyler Howes. El norteamericano ostenta un crono de 30H 33′ 16” y aventaja en más de un minuto al segundo, el argentino Kevin Benavides (30H 34′ 29”).

Por ahora, el podio lo completa Mason Klein (30H 34′ 29”) aunque es seguido muy de cerca por el australiano Toby Price (30H 36′ 14”) y por el propio Pablo Quintanilla (30H 37′ 01”).

El otro chileno que ha dado la pelea en motos, José Ignacio Cornejo, acabó undécimo esta octava jornada (03H 57′ 33”) y, en la general, está noveno.

Vale mencionar que le Rally Dakar descansará este lunes y volverá a la acción el martes 10 de enero, con los 686 kilómetros entre Riyadh y Haradh.

🏅 2nd in stage 8, Mason Klein takes the lead in the bike category. The young American has a 47" lead over Skyler Howes as the riders reach the rest day. 🏍

Provisional overall top 3:

🥇 Mason Klein

🥈 @skylerhowes110 (+47'')

🥉 @kmbenavides (+2'00'')#Dakar2023 pic.twitter.com/oy66oAqTV1

— DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2023