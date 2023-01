El piloto chileno Francisco ‘Chaleco’ López mostró sus credenciales y confirmó su candidatura a un nuevo título al ganar la Etapa 1 del Rally Dakar 2023, en Arabia Saudita, en la categoría de vehículos ligeros.

El campeón vigente de la exigente prueba tuerca, junto a su copiloto Juan Pablo Latrach, cubrió el tramo de 234 kilómetros de especial con un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 36 segundos.

Un triunfo muy simbólico para el curicano de 47 años y su compañero del Red Bull Can-Am Factory Team, ya que pese a ganar la competición el año pasado no lograron ninguna victoria de etapa en esa edición.

Tras llegar primero en la presente jornada, López Contardo se ubicó en lo más alto de la clasificación general del Dakar 2023. Posee una ventaja de 13 segundos sobre Seth Quintero, segundo, y de 30″ sobre Austin Jones, tercero, ambos estadounidenses.

Por su parte, el nacional Ignacio Casale -campeón en 2020, 2018 y 2014 en Quads- finalizó en la quinta posición la primera etapa con un tiempo de 3hr52’29”.

La segunda etapa se correrá este lunes con un tramo especial de 589,07 kilómetros entre Sea Camp y Alula.

🥇🇨🇱

"Chaleco" Lopez Contardo makes a strong start to his title defence by winning Stage 1 of the T3 Category. #Dakar2023 #DakarInSaudi

— Dakar Saudi Arabia | داكار في السعودية 🇸🇦 (@dakarinsaudi) January 1, 2023