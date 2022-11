El italiano Mattia Binotto, director de equipo de Ferrari en Fórmula 1, dejará su cargo el próximo 31 de diciembre, anunció hoy la escudería italiana, tras días de especulación sobre el final de la relación por falta de confianza en él del presidente de la compañía, John Elkann.

“Ferrari anuncia que ha aceptado la dimisión de Mattia Binotto, que dejará su cargo de director de equipo de la de la escudería Ferrari el 31 de diciembre”, se lee en un comunicado oficial.

“Con el pesar que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Dejo una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da el convencimiento de haber hecho todo lo posible por alcanzar los objetivos marcados”, aseguró Binotto en la nota.

“Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, preparado, estoy seguro, para alcanzar las más altas metas, al que le deseo lo mejor para el futuro. Creo que es correcto dar este paso en este momento, por muy difícil que haya sido para mí esta decisión”, añadió.

La relación entre Binotto y Ferrari estaba totalmente rota desde hace días, pero el anuncio se ha demorado debido a que ambas partes estaban negociando las clausulas para poner punto y final a su unión contractual que termina de mutuo acuerdo.

“Me gustaría agradecer a Mattia sus muchas y grandes contribuciones a lo largo de 28 años con Ferrari y, en particular, por llevar al equipo de vuelta a una posición de competitividad durante este último año. Como resultado, estamos en una posición fuerte para renovar nuestro desafío, sobre todo para nuestros increíbles fans de todo el mundo, para ganar el premio máximo en el deporte del motor”, dijo por su parte Benedetto Vigna, el consejero delegado de Ferrari.

Los rumores sobre la salida de Binotto de la escudería del ‘Cavallino Rampante’ aumentaron al final de la temporada que acaba de terminar con el Gran Premio de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), cuando declaró que estaba “demasiado cansado para continuar” con su trabajo “en condiciones críticas dentro de la empresa”, según los medios.

El nombre que más suena para sustituir a Binotto, que llegó como becario a Ferrari en 1995, es el del francés Frederic Vasseur, actual director de equipo de Alfa Romeo.

BREAKING: Mattia Binotto will leave his position as Ferrari team principal at the end of 2022#F1 pic.twitter.com/wVzdS12IcG

— Formula 1 (@F1) November 29, 2022