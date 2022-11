El equipo Williams ha confirmado que el estadounidense Logan Sargeant correrá junto a Alex Albon en 2023, después de acabar cuarto en Abu Dabi, en la última prueba de la Fórmula 2, y conseguir los puntos necesarios para obtener la Superlicencia.

Tras cumplir con los criterios establecidos por el director del equipo Williams, Jost Capito, a principios de año, Sargeant tendrá su sitio en la Fórmula 1 la próxima temporada.

Quien destacó la incorporación fue el Gerente del equipo alemán, Jost Capito, tras señalar que “desde que se unió a nuestra Driver Academy a fines de 2021, Logan ha podido integrarse completamente con el equipo mientras estaba en el simulador y, más recientemente, en la pista durante las cuatro sesiones de práctica libre en las que participó”.

