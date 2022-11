Después de la tormenta vino la calma. Red Bull Racing tuvo una excelente jornada clasificatoria en el GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1.

Esto luego de que Max Verstappen -campeón vigente- se quedara con la ‘pole’ del evento, mientras el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez con el segundo casillero.

Después de los representantes de Red Bull destacaron los de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, que arrancarán tercero y cuarto, respectivamente, este domingo.

Lewis Hamilton y George Russell, de Mercedes, serán quinto y sexto.

QUALIFYING CLASSIFICATION@redbullracing lock out the front row for Sunday's race 👏#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/5HaUCeUdly

— Formula 1 (@F1) November 19, 2022