Durante el GP de Brasil de Fórmula 1, Max Verstappen y 'Checo' Pérez (los dos Red Bull) cruzaron feas palabras por no dejarse sobrepasar en Interlagos.

Un final incendiario tuvo el equipo Red Bull en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que este domingo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes).

Y es que una lucha puesto por puesto, entre los compañeros Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez, le puso picante al final de una carrera que estuvo lejos de ser la mejor de la escudería austriaca.

Todo comenzó en los últimos giros en Interlagos, cuando el neerlandés se ubicaba sexto y el mexicano séptimo, y por la radio llegaron las indicaciones del equipo para que ‘Mad Max’ dejara pasar a su colega.

La razón era la lucha por el segundo puesto en el campeonato que ‘Checo’ mantiene con Charles Leclerc (Ferrari), quien en ese momento marchaba cuarto, para que así el mexicano sumara un par de unidades más en la clasificación de la temporada.

Sin embargo, el bicampeón de la Fórmula 1 se negó tajantemente. “Les dije la última vez, no vuelvan a pedirme esto otra vez, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Les di mis razones y las mantengo”, dijo Verstappen.

“Lo sentimos mucho”, respondió el jefe de Red Bull, Christian Horner, ante la incredulidad del azteca. “Esto demuestra cómo es realmente”, se limitó a decir Pérez.

Verstappen radio after not letting Perez through pic.twitter.com/b0xKn7FAd8 — Beardti Voltas (@whoisthefer) November 13, 2022

El incendio en Red Bull no se contuvo

Pero la discusión entre los pilotos de Red Bull no se quedó en lo dicho por radio, ya que ‘Checo’ Pérez multiplicó sus críticas una vez terminada la carrera en Sao Paulo.

“Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones, estoy muy sorprendido. Creo que si tiene 2 campeonatos es gracias a mí”, afirmó el mexicano.

“No lo entiendo. No entiendo las razones. Tampoco tengo la información como para comentar algo”, agregó después el norteamericano, según detalla Mundo Deportivo.

La respuesta de Verstappen no se hizo esperar: “Hemos tenido que hablar internamente sobre unas cosas que sucedieron antes y ese también es el motivo por el que no le he dejado pasar. Y también hemos hablado de lo que haremos de aquí en adelante”.

“En Abu Dhabi creo que si necesita los puntos sin duda le ayudaré, porque no es el fin del mundo. Si hubiera terminado justo por delante mío hoy, sigue necesitando terminar delante de Charles en Abu Dhabi. Seguimos adelante y, si hay una oportunidad para ayudarle en Abu Dhabi, lo haré”, se justificó ‘Mad Max’, pensando en la última fecha de la temporada.