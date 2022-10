El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) fue el más rápido este viernes de la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de México, una toma de contacto con diferencias mínimas entre los mejores que en la segunda tanda se adjudicó el Mercedes del británico George Russell.

Sainz empezó el asalto al Autódromo Hermanos Rodríguez de la misma manera que la pasada semana en Austin. El madrileño avisó ya antes de Las Américas que tiene entre ceja y ceja celebrar un triunfo en la recta final del Mundial y así aprieta, aunque en suelo ‘yanqui’ se le truncó la pole en la primera curva de la carrera.

El de Ferrari, que dominó también el pasado viernes, terminó en lo alto la FP1 mexicana con un tiempo de 1:20.707, por delante de su compañero Charles Leclerc y de Sergio Pérez (Red Bull). El campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) fue cuarto, guardándose más de una carta como cada semana, con el objetivo en el domingo.

En un trazado corto y con mínimas diferencias, de buen recuerdo para el equipo austriaco, el mexicano Pérez tratará de triunfar en casa, en juego el subcampeonato, e impedir como ‘Mad Max’ que Ferrari rompa su sequía de victorias siendo de julio la última. El británico Lewis Hamilton (Mercedes) terminó quinto mientras que el español Fernando Alonso (Alpine) fue sexto y apretando con los blandos.

El doble campeón del mundo, que empezó el viernes recuperando la séptima plaza de Austin tras aprobar la FIA la apelación a su sanción, llegó a marchar tercero en una prometedora sesión. La FP1 tuvo además dos banderas rojas, por el Haas de Pietro Fittipaldi y, ya a tres minutos del final, el Alpha Tauri de Liam Lawson.

Full classification from FP1!@SChecoPerez and @Max33Verstappen both record the exact same lap time, AND number of laps!

Now that's spooky 👻#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/kfsdcTxrjm

— Formula 1 (@F1) October 28, 2022