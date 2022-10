El piloto español Fernando Alonso, bicampeón mundial, recuperó el séptimo lugar de la carrera de Austin (EE.UU.) y sumó seis puntos en la clasificación de Fórmula Uno, lo cual celebró su escudería, Alpine.

“Alpine agradece a las autoridades de FIA por alcanzar la positiva conclusión referente al auto 14 de la semana pasada en el Gran Premio de Estados Unidos de regresarle su séptimo lugar con seis puntos”, dijo el equipo de Alonso.

El pasado domingo, después de 22 vueltas, el canadiense Lance Stroll tocó con su monoplaza el del español que chocó contra una de las barreras de seguridad, tras haberse puesto en dos ruedas. Alonso entró a boxes, su coche cambió neumáticos, hizo ajustes y terminó séptimo, tras una espectacular remontada, pero fue sancionado por 30 segundos tras una reclamación de Hass, porque perdió en carrera un retrovisor del Alpine.

Este jueves, en México, Fernando Alonso dijo estar confiado en que la FIA le devolvería el séptimo puesto porque la protesta se hizo fuera de tiempo.

“Confío en que la apelación de Alpine salga adelante y me devuelvan el séptimo puesto; no es posible admitir la reclamación de Haas 24 minutos más tarde. Sería un mal precedente“, dijo en una rueda de prensa Alonso.

“Miramos hacia adelante y continuamos colaborando con FIA para asegurar que el espectáculo se mantenga con una alta calidad”, agregó Alpine en sus redes sociales.

BWT Alpine F1 Team thanks the FIA stewards for convening and reaching a positive conclusion on the matter involving Car #14 from last weekend’s United States Grand Prix.

[1/3]

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 28, 2022