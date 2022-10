El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha sido sancionado por la FIA (Federación Internacional del Automóvil) con 30 segundos por correr sin retrovisor, este domingo, durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Una dura decisión que no causó gracia en la interna de su escudería, que ha protestado “la admisibilidad” de la queja que presentó el equipo Haas.

Con la sanción, el oriundo de Oviedo pierde los puntos que logró con enorme esfuerzo, tras arrancar decimocuarto, sufrir un peligroso accidente por un toque con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y acabar séptimo.

El incidente con Stroll se originó cuando Alonso adelantaba al que será su compañero de equipo el próximo año, fue en ese momento cuando éste hizo un movimiento tardío que llevó al monoplaza del asturiano a hacer un caballito que, milagrosamente, acabó en un susto y que le no impidió completar la carrera.

La FIA ha estimado que Alonso regresó al trazado “en condiciones inseguras tras el accidente”, por lo que acordó una sanción que le baja del séptimo al decimoquinto lugar.

Para el equipo Alpine “es decepcionante esta penalización de tiempo posterior a la carrera”, que “lamentablemente significa que Fernando se queda fuera de las posiciones que dan derecho a puntos”.

“El equipo actuó de forma justa y consideró que el coche seguía siendo estructuralmente seguro como resultado del incidente de Fernando con Lance Stroll en la vuelta 22 de la carrera, con el espejo retrovisor del lado derecho desprendido del chasis como resultado de los daños causados por el accidente”, añadió la escudería en un comunicado.

Alpine recuerda que la FIA “tiene el derecho de poner bandera negra y naranja a un coche durante la carrera si lo considera inseguro” pero que en esta ocasión “evaluó el coche y decidió no actuar”.

“Además, tras la carrera, el delegado técnico de la FIA consideró que el coche era legal”, subrayó Alpine.

“El equipo también cree que, debido a que la protesta se presentó 24 minutos después del plazo establecido, no debería haber sido aceptada y, por lo tanto, la sanción debería considerarse inválida. Como resultado de este punto, el equipo ha protestado la admisibilidad de la protesta original de Haas F1 Team”, sentenciaron.

La molestia de los pilotos de F1

Por su parte, la desmedida determinación provocó el enojo de expilotos de la Fórmula 1 y grandes referentes de este deporte, como es el caso del indio Karun Chandhok (Hispania Racing y Lotus), quien puntualizó: “Todo esto me parece muy confuso. ¿Alonso arriesgó su vida durante dos horas dándolo todo y después recibe una sanción de 30 segundos porque perdió el espejo retrovisor? Entiendo que, obviamente, no es lo ideal, pero me parece excesivo”.

El británico Damon Hill (Williams), campeón mundial de la F1 en 1996, también mostró su molestia con un tono más sarcástico, manifestando que “he estado leyendo sobre este caso. ¿Qué está pasando? ¿Los comisarios están molestos con los directores de carrera? ¡Suena peor que el Partido Conservador!”.

A su vez, el neerlandés Giedo van der Garde (Caterham) no le quitó responsabilidad a Stroll y sostuvo: “Lance fue demasiado agresivo. Gracias a Dios que ambos están bien”.