En su segundo año consecutivo en el Campeonato Grand National Cross Country (GNCC) de Estados Unidos, el chileno Ruy Barbosa (Phoenix Racing Honda) marcó un hito al conquistar el tercer lugar en el ranking final, el mejor de un piloto nacional y latinoamericano en el evento más duro y exigente del mundo.

Y que lo diga el siete veces campeón del mundo de moto enduro, el británico Steve Holcombe, quien compitió en las dos primeras fechas del año en el GNCC con resultados poco favorables, donde comprobó las grandes diferencias del Mundial de Moto EnduroGP y el GNCC. Las disparidades están desde la puesta a punto de la máquina, el tipo de competencia y los brutales trazados de cada una de las 13 fechas, además de las 3 horas seguidas de carrera.

Recordar, además, que Barbosa fue campeón Juvenil en 2018 en el Enduro GP y tomó parte de ese certamen hasta el 2020. Por la pandemia y debido al cierre de fronteras en el Viejo Mundo, en 2021 comenzó a intervenir en el GNCC norteamericano viviendo todo ese año en un Motorhome para ahorrar dinero e invertirlo en la moto, acompañándolo en su periplo el mecánico chileno Luciano Villavicencio.

Por estos antecedentes, lo realizado en las 13 estaciones por el chileno Ruy Barbosa (23) es valorable, luego de un cuarto lugar en 2021 y el tercero en la presente temporada y que pudo ser un segundo, no obstante dos abandonos por fallas mecánicas y una lesión en la mano y hombro izquierdo al comienzo del torneo, de los cuales le costó recuperarse. Aun así, continuó corriendo durante el campeonato sobre la base de tratamientos y al límite del umbral del dolor.

“No quedé conforme al final de esta fecha, aunque lo di todo. El objetivo era salir segundo. Pero hubo mucho polvo, las condiciones fueron extrema y la moto podía romperse. Hicimos todo lo posible para poder terminar y lo conseguimos”, dijo Barbosa luego concluir tercero en la carrera de Indiana.

El GNCC es un campeonato largo de 13 fechas que se disputa en la zona este de Estados Unidos, por circuitos en medio de bosques, arbustos, montañas, cruce de riachuelo y quebradas, cuestas y senderos angostos, donde todos los pilotos sufren caídas por la cantidad de obstáculos que se encuentran en los trazados de entre 11 y 13 millas, por el cual dan hasta seis giros, es decir, hasta completar 3 horas corriendo ininterrumpidamente.

“Fue un campeonato con altos y bajos para mí, con una lesión en la mano y el hombro a principios de años que me perjudicaron, pero pude remontar. Lo importante es que quedé Top Tres en el campeonato, lo que ahora me dejó bastante contento, motivado y que es el mejor resultado de un chileno en este campeonato. Las cosas no son fáciles ni en Europa ni en Italia (EnduroGP) ni tampoco acá (Estados Unidos)”, concluyó el piloto del equipo Phoenix Racing Honda.

Sobre la próxima temporada, el piloto que en agosto pasado se tituló campeón Latinoamericano de Moto Enduro aún no tiene claro el panorama, ya que deberá reunirse con los patrones del equipo Phoenix Racing Honda, el cual defendió con honores.

El ranking definitivo del certamen quedó: 1° Lyndon Snodgrass (Australia-Kawasaki) con 291 puntos, 2° Ryder Lafferty (Estados Unidos-Gasgas) con 229, 3° Ruy Barbosa (Chile-Honda) con 219, 4° Cody Barnes (Estados Unidos-Honda) con 191, 5° Liam Draper (Nueva Zelandia-KTM) con 191, 6° Michael Witkowski (Estados Unidos-Yamaha) con 190, 7° Angus Riordan (Australia-KTM) con 185 y 8° Benjamín Herrera (Chile-Kawasaki) con 183.