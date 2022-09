Sigue imparable. El piloto holandés Max Verstappen sumó una nueva victoria en la presente temporada de la Fórmula 1.

El representante de Red Bull fue el rápido en el circuito de Monza, válido por el Gran Premio de Italia.

Verstappen comenzó séptimo por una penalización por modificar su vehículo, y ya en quinta vuelta había recuperado cuatro posiciones para quedar tercero.

De ahí en más luchó, sigiloso y gran ritmo, hasta que a mediados de la carrera subió a la punta y no soltó más.

VERSTAPPEN WINS THE ITALIAN GRAND PRIX

The Dutchman takes the chequered flag. Leclerc comes home in second with Russell taking the final podium spot #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/HEqXM7CLqp

— Formula 1 (@F1) September 11, 2022