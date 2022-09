El monegasco Charles Leclerc logró la pole para Ferrari en el Gran Premio de Italia delante de los tifosi, que disfrutaron del primer puesto de su piloto, con el neerlandés Max Verstappen, como segundo mejor tiempo, aunque el líder del Mundial se verá relegado en la parrilla por sanción.

Más atrás en la formación de salida estará el español Carlos Sainz (Ferrari) a pesar de su tercer puesto en la calificación, a una décima del Red Bull y a dos de su compañero de equipo.

Leclerc, segundo en el Campeonato del Mundo con los mismos puntos que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), arriesgó en la última vuelta y dejó el crono en 1:20.161, 145 milésimas de segundo mejor que Verstappen, que saldrá cuarto, a falta de confirmación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

Es su decimoséptima pole de su carrera, la octava en la actual temporada, para el piloto monegasco.

LECLERC TAKES POLE AT MONZA!!! 🇮🇹 #ItalianGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/q4fJfqOUXI

Pérez, otro de los que acumulan sanción por cambios en los elementos de los monoplazas, concluyó cuarto la Q3, por delante de los dos Mercedes, los de los británicos Lewis Hamilton y George Russell, que será segundo en la parrilla de salida.

Tras los Ferrari, Red Bull y Mercedes, acabaron los McLaren, con el inglés Lando Norris en la séptima plaza y el ganador del Gran Premio de Italia del año pasado, el australiano Daniel Ricciardo, en la octava de la calificación, aunque serán tercero y quinto, respectivamente, cuando comience la carrera.

A la Q3 accedieron también el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), ganador en Monza en 2020, y el español Fernando Alonso (Alpine), que acabaron últimos pero partirán, en principio, desde la sexta y séptima plaza, respectivamente.

El bicampeón del mundo, que se impuso en dos ocasiones en el Gran Premio de Italia, una con McLaren (2007) y otra con Ferrari (2010), no pudo marcar tiempo en la última tanda.

El debutante Nyck de Vries (Williams), que ocupa la vacante que dejó el tailandés Alexander Albon por una apendicitis, pasó el primer corte, en el que quedó eliminado su compañero este fin de semana, el canadiense Nicholas Latifi, al igual que los dos Aston Martin y los dos Haas.

De Vries cometió un error en la Q2, en la que Carlos Sainz marcó el mejor tiempo (1:20.878). Junto al neerlandés cayeron el compañero de Alonso, Esteban Ocon, los dos Alfa Romeo y el japonés Yuki Tsunoda, que ni siquiera marcó tiempo ante las penalizaciones que tenía.

QUALIFYING CLASSIFICATION @Charles_Leclerc takes his eighth pole of the season! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/xhIYae12fg

— Formula 1 (@F1) September 10, 2022