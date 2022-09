La Fórmula 1 recordó a la reina Isabel II con un minuto de silencio en su memoria antes del Gran Premio de Italia que se celebra este domingo en el circuito de Monza.

Por segunda vez este fin de semana, la categoría reina del automovilismo homenajeó a Isabel II, en esta ocasión un cuarto de hora antes de la carrera.

El homenaje fue realizado justo en los instantes previos a que el tenor Andrea Bocelli interpretara el himno de Italia.

La Fórmula 1 ya había recordado a la monarca del Reino Unido con otro minuto de silencio el viernes antes de que comenzara la actividad en la pista con los primeros entrenamientos libres del fin de semana.

We pause for a minute’s silence to remember the life of Her Majesty Queen Elizabeth II pic.twitter.com/HAawwU6bJ7

— Formula 1 (@F1) September 11, 2022