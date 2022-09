El equipo Ferrari fue el dominador este viernes de los entrenamientos libres para el Gran Premio de Monza, en Italia, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula Uno.

Los pilotos realizaron en la presente jornada tandas con los tres compuestos disponibles. En cuanto a los tiempos, Ferrari se mostró fuerte con Charles Leclerc siendo el más rápido en los Libres 1 y Carlos Sainz en la segunda tanda.

Sin embargo, el neerlandés y líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull) merodea cerca y volverá a ser una gran amenaza para los ‘Cavallino Rampante’.

En el primer entrenamiento libre, el monegasco Leclerc fue el mejor con un tiempo de 1:22.410, seguido por el español Sainz segundo a 77 milésimas de segundo.

Más atrás finalizaron los británicos de Mercedes George Russell , con 1.22.689, y Lewis Hamilton, con 1.22.831.

FP1 CLASSIFICATION

It's Charles Leclerc on top in the first session#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/1eyIF18fCp

— Formula 1 (@F1) September 9, 2022