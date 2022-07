Max Verstappen (Red Bull) reforzó, este domingo, su ventaja al frente del Mundial de Fórmula 1 tras ganar el Gran Premio de Hungría, el decimotercero del campeonato y el n°150 de su carrera.

Una remontada épica del piloto neerlandés, que inició la carrera en el décimo carril, para lograr su octava victoria de la temporada en Budapest, por delante de los dos británicos de Mercedes, Lewis Hamilton (2°) y George Russell (3°).

Your final top 10 before the summer break! #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/qu1bk2Za9K

— Formula 1 (@F1) July 31, 2022