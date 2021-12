Este miércoles 29 de diciembre se cumplen ocho años del lamentable accidente que sufrió el expiloto alemán y siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno Michael Schumacher.

Recordemos que el deportista sufrió un accidente de esquí en la estación de Méribel, en Los Alpes franceses, quedando en estado vegetativo.

Tras el accidente la salud del expiloto se ha manejado en total secreto. De hecho, su esposa Corinna Betsch se ha encargado de eso, entregando a goteos alguna noticia sobre su actual estado.

Algunas personas del mundo de la Fórmula 1 han revelado algunos detalles de la vida del alemán tras el accidente, como por ejemplo el fundador de la escudería italiana, Piero Ferrari, quien se ha mantenido en contacto con la familia del expiloto.

“No está muerto, pero no se puede comunicar”

El hijo de Enzo Ferrari fue uno de los que alzó la voz respecto a los rumores que se manejan en torno a la salud de Michael Schumacher.

“Lamento que hoy hablemos de él como si estuviera muerto: no está muerto, está ahí pero no se puede comunicar”, dijo.

Además, Piero Ferrari lamentó que “en muchas ocasiones” se hable de él como si hubiese fallecido tras el accidente que sufrió esquiando en el año 2013 y pidió que se deje de hablar de él en pasado.

Recordar que sin saberse a ciencia cierta cómo se encuentra, lo que se sabe es que ha experimentado una notable mejoría y que, incluso, puede ver carreras de Fórmula 1.

¿Por qué no se me permite visitar a Michael?

El secretismo de la familia de Michael ha traído algunos coletazos. El histórico mánager del expiloto, Willi Weber, criticó abiertamente hace unos meses a Corinna Betsch, acusándola de impedirle ver Schumacher.

“Hasta el día de hoy sin llamadas telefónicas, sin carta. En este día de dolor abrumador, sé que ella me ha borrado de su vida”, dijo el empresario.

“¿Por qué soy solo una llanta gastada para su esposa después de todos estos años y ya no encajo? ¿Por qué no se me permite visitar a Michael? ¿Por qué me castigan?”, agregó.

El exmánager recordó la última vez que vio a su representado, meses antes de su accidente, confesando que “cometí un error. En ese momento no me subí a un avión de inmediato para ir a verlo al hospital. Vi a la multitud y pensé que no tenía que hacer nada entonces. Debería haber ido de inmediato. Me sentía miserable, sufrí como un perro”.

El documental de Netflix

En septiembre Netflix estrenó en su plataforma el documental “Schumacher”, donde su esposa Corinna rompió el silencio y habló sobre el accidente que sufrió el expiloto.

“Echo de menos a Michael todos los días. Y no soy la única que lo echa de menos. Los niños, la familia, su padre, todos los que le rodean. Todos echamos de menos a Michael, aunque sigue aquí”, confesó en el documental.

“Ya no es el mismo, pero está aquí, y eso nos da fuerza para seguir”, agregó emocionada.

“Nunca he culpado a Dios por lo que pasó. Solo tuvo muy mala suerte, toda la mala suerte que se pudo tener”, cerró.