Sir Frank Williams, fundador del equipo Williams Racing, ha fallecido este domingo a la edad de 79 años. Así lo anunció su propia la escudería británica.

Francis Owen Garbatt Williams, más conocido como Frank Williams, “fue una leyenda e ícono de nuestro deporte”, afirma el comunicado.

“Su fallecimiento marca el final de una era para nuestro equipo y para el deporte de la Fórmula 1. Fue único en su clase y un verdadero pionero. Llevó a nuestro equipo a 16 campeonatos del mundo convirtiéndonos en uno de los equipos más exitosos en la historia del deporte”, continúa la publicación.

“Sus valores, que incluyen la integridad, el trabajo en equipo y una feroz independencia y determinación, siguen siendo el espíritu central de nuestro equipo y son su legado, al igual que el apellido Williams bajo el cual competimos con orgullo”, finaliza la nota firmada por Jost Capito, director ejecutivo y director del equipo.

We are filled with the most immense and deep sadness at the passing of Sir Frank Williams

His was a life driven by passion for motorsport; his legacy is immeasurable, and will be forever part of F1

To know him was an inspiration and privilege

He will be deeply, deeply missed pic.twitter.com/48JhruQpLK

— Formula 1 (@F1) November 28, 2021