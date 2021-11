El piloto nacional Tomás de Gavardo (Coliseo-Gold Connect-ZX Autos) conquistó el segundo lugar en el Rally Cross Country de Túnez luego de recorrer un total de 2.365 kilómetros en 32 horas 22 minutos 56 segundos, tras ocho duras etapas en el segundo certamen más largo después del Dakar.

La corona del torneo se lo llevó el coequipo del nacional, el portugués Mario Patrao (KTM) con 31 horas 14 minutos 58 segundos. De Gavardo (KTM) llegó a la meta a 1:07’58, mientras que el tercero fue el belga Gwen Backx a 1:35’49”. La última etapa fue ganada por el slovaco Martin Landl (KTM) con 1:53’50”. Tomás llegó séptimo a 15’55” del ganador.

Tras los títulos de campeón junior de la Copa del Mundo de Bajas 2019 y subcampeón del mismo torneo en 2020, este es el tercer título en importancia como subcampeón de un evento internacional, más que por los rivales, por la extensión de la competencia que superó los 2.300 kilómetros en ocho días.

“Esta última etapa no fue buena para mí porque me perdí junto a otros competidores por un error en la navegación, pero estoy muy feliz por este segundo lugar en la general que no lo esperaba. Mi idea de correr en Túnez fue porque acá comienza mi preparación para el Dakar 2023 y fue una buena decisión”, indicó Tomás de Gavardo, de 22 años.

La última etapa y final fue de 494 kilómetros, de los cuales 357 se corrieron como enlaces, saliendo desde el escenario natural de la película Star Wars (1977) hasta el Mar Mediterráneo en Monastir. Las pistas fueron anchas y rápidas que se alternaron con trazados sinuosos, técnicos y tramos muy estrechos donde la navegación complicó a varios pilotos.

Tras este segundo lugar detrás de su mentor europeo, Mario Patrao, Tomás de Gavardo regresará a Chile para tomar parte en la competencia Baja Atacama que se disputará del 2 al 5 de diciembre en la región de Atacama.