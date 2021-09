El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, arrebató, este sábado, la ‘pole’ al británico Lewis Hamilton en la clasificación ‘sprint’ del Gran Premio de Monza.

En la segundo ‘sprint’ de la historia de la F1, tras la de Silverstone, el británico pagó su pésima salida y perdió tres posiciones en la parrilla hasta colocarse quinto, con el piloto neerlandés que lo aprovechó para hacerse con la ‘pole’.

Cabe consignar que el finlandés Valtteri Bottas, pese a ganar la ‘mini’ carrera de este jornada, saldrá en la última plaza al ser penalizado por cambiar su unidad de potencia (motor), tal cual lo informó Red Bull y Mercedes en sus cuentas de Twitter.

P2 for @Max33Verstappen in the #F1Sprint 👉 Pole for the race 💪 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/FyCJpLzrXl

Get in there, VB! 👊 @ValtteriBottas wins the #F1Sprint on Saturday. 💙

He’ll start the #ItalianGP from the back of the grid, but today he did the business. 👏 pic.twitter.com/JdBQCY47aA

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 11, 2021