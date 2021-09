Una espectacular jornada de Fórmula 1 se vivió, este domingo, en el Gran Premio de Países Bajos. Una carrera ganada por el local, Max Verstappen (Red Bull), y que dejó grandes momentos durante su transcurso como la rebelión de Valtteri Bottas.

Mientras el GP llegaba al final con el piloto neerlandés en punta escoltado por Hamilton y seguido en el tercer lugar por el finlandés, Mercedes le ordenó a Bottas no ir por la vuelta rápida, sin embargo, Valtteri tenía un plan.

“¿Por qué no?”, se escuchó decir al ex escudero de Williams mientras apretaba el acelerador a fondo en la vuelta 69. Una desobediencia en medio de los rumores de no renovación de Bottas, pero que no le valió escalar en el podio, ya que en la 70, todo acabaría exactamente igual.

Cabe consignar que el siguiente Gran Premio, el de Italia, se disputará el próximo fin de semana en Monza, donde Verstappen llegará con tres puntos de ventaja (227,5 frente a 224,5) sobre Hamilton.

