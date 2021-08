Brilló en Chile, destaca en Estados Unidos y va por más. El rider nacional Benjamín Herrera ha cumplido una buena temporada y aspira en grande para los meses que quedan.

Luego de vencer en la categoría E2 en el retorno del Campeonato Nacional de Enduro, hace dos semanas en Bucalemu, el atleta Red Bull ha sido protagonista en competencias locales en Indiana, Estados Unidos, de cara al (Grand National Cross Country) GNCC.

“Llegué un jueves a Indiana y tres días después ya corrimos una fecha del campeonato local, la que pude ganar y me dejó muy contento”, partió comentando el ‘Benja’, en entrevista con BioBioChile.

“Tengo que adaptarme al Cross Country de acá y también aclimatarme, porque acá en la costa Este hace mucho calor y con mucha humedad. La idea es disputar la mayor cantidad de carreras antes de la primera fecha del GNCC”, agregó el chileno.

Regreso a Chile

En nuestro país, fueron más de dos años sin competencias de Enduro a causa de la pandemia del covid-19, algo que, según Benjamín Herrera, se notó en la carrera.

“Yo diría que el nivel de la categoría profesional ha empeorado un poco, porque al no haber carreras los pilotos no se podían medir. Los que han crecido son los que estábamos afuera”, recalcó el piloto.

¿Qué falta para que suba el nivel?

Yo creo que es cosa de tiempo, con todos los pilotos jóvenes que vienen ahora, con más carrera irán subiendo su nivel.

¿Qué te gustó más de volver a correr en Chile?

Hace más de dos años que no competía en Chile por andar en Europa en los Mundiales de Enduro. Me gustó mucho, en especial por volver a correr con gente junto a la que yo crecí y competí en mis primeras carreras. Me topé con gente muy linda y con gran nivel, además de estar en un lugar muy bonito como es Bucalemu.

Y ahora, ¿cómo te sientes de cara al GNCC?

Este fin de semana estuvimos en el Estatal de Indiana, que es una de las carreras más parecidas al GNCC. Ahora se viene otro fin de semana con una carrera local y ya después viajar a West Virgina para la décima fecha del GNCC.

Año difícil

Pero si bien Benjamín Herrera ha destacado por sus resultados, ubicándose hasta 15° en el GNCC, el nacional no ocultó que este ha sido uno de los más duros de su carrera.

“He tenido varios problemas con el tema de la moto, fue muy improvisado el tema de venir a Estados Unidos. Por la pandemia me quedé sin equipo el año pasado. Me salió un apoyo pero muy fuera del presupuesto de la empresa que se la jugó por mí, estamos haciendo lo mejor posible con muy pocos recursos”, lamentó el rider.

¿Qué problemas has tenido?

Ha sido un año muy complicado, lo más difícil ha sido la poca organización que alcancé a tener para venir a Estados Unidos. No estaba preparado y tuve que empezar fecha a fecha a improvisar con la moto, haciendo arreglos yo mismo con algunos amigos.

¿Y qué ha sido lo más complicado?

No tener un equipo acá ha sido complicado, voy a competir en un motorhome con un par de amigos que me hacen asistencia y ante rivales con equipos gigantes. Ojalá para el próximo año encontrar un equipo, la gente de acá sabe el sacrificio que he hecho y, viendo los resultados, hay un par de aspiraciones para estar un team.

¿Y qué destacarías en este año tan duro?

Ha sido un año especial, he aprendido muchas cosas que no son solamente de motos y carreras, sino que a valorar muchas cosas. Tal vez en temas de resultados no ha sido el mejor, pero sí ha sido una gran temporada de aprendizajes pensando en los próximos años.

¿Cuáles son tus aspiraciones para lo que queda de año?

Como han sido varios problemas con la moto, y estamos viendo cómo nos va con eso, la idea es seguir en la misma categoría y tratar de meterse lo más arriba posible, ojalá entre los 10 mejores de la general.