Minutos de tensión se vivieron en la presente jornada del GP de Gran Bretaña. Max Verstappen tuvo que abandonar la carrera de Silverstone, tras un accidente con Lewis Hamilton, que a la postre, acabaría llevándose nuevamente el Gran Premio.

Sin embargo, luego de la coronación del piloto de Mercedes, el neerlandés utilizó su cuenta de Twitter, mientras se encontraba en el hospital, para referirse al polémico choque, señalando que su rival realizó una “maniobra peligrosa”.

“Estoy contento de ir bien. Muy decepcionado por haber acabado así. La sanción (diez segundos de penalización para Hamilton) no nos ayuda y no refleja la maniobra peligrosa que Lewis realizó sobre la pista”, comenzó escribiendo la estrella de Red Bull, quien no se quedó ahí y cuestionó la deportividad del multicampeón británico.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm

