El líder del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganó este domingo el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, aumentando su ventaja sobre el británico Lewis Hamilton (Mercedes), gracias a este tercer triunfo consecutivo.

Intratable en el Red Bull Ring de Spielberg, Verstappen suma la 15ª victoria de su carrera, la 5ª en nueve Grandes Premios esta temporada. El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el británico Lando Norris (McLaren) completaron el podio por delante de Hamilton, 4º.

“El coche era irreal, es un trabajo excelente de todo el equipo alcanzar este nivel. Estas dos semanas fueron increíbles“, celebró Verstappen, quien venía de ganar con facilidad el GP de Estiria en el mismo trazado hace siete días y que también se llevó el triunfo en el GP de Francia el 20 de junio.

Antes del Gran Premio de Gran Bretaña dentro de dos semanas, el piloto de 23 años ya cuenta con 32 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton. Durante mucho tiempo en segunda posición, el siete veces campeón del mundo británico nunca estuvo en condiciones de preocupar al neerlandés, que también sumó el punto por marcar la vuelta rápida.

Un poco incómodo con su monoplaza, Hamilton, que acaba de firmar una renovación de contrato hasta 2023 con la escudería que dominaba la Fórmula 1 desde 2014, finalmente fue adelantado por su compañero Bottas y por Norris.

Antes de subir al podio, Verstappen saludó a sus seguidores, que llegaron en masa desde Países Bajos para el primer GP del año sin límite de aforo por la pandemia: “Ver a tanta gente de naranja en las gradas es increíble, fue una motivación extra. ¡Muchas gracias!”.

El español Carlos Sainz (5º, Ferrari), el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (6º, Red Bull), el australiano Daniel Ricciardo (7º, McLaren), el monegasco Charles Leclerc (8º, Ferrari), el francés Pierre Gasly (9º, AlphaTauri) y el español Fernando Alonso (10º, Alpine) completaron las posiciones de puntos.

Your points-scorers in Austria!

Solid work from Sainz, Ricciardo, Leclerc and Alonso, who all score after Q2 exits on Saturday 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/M14RWm2jkT

— Formula 1 (@F1) July 4, 2021