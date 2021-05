El piloto suizo de Moto3, Jason Dupasquier, que sufrió un accidente el sábado en la sesión de calificación del Gran Premio de Italia, murió este domingo a los 19 años, anunció el Mundial de motociclismo de velocidad en un comunicado.

“Pese a los esfuerzos del equipo médico del circuito y de todos los que se ocuparon luego del piloto suizo, el hospital (Careggi, de Florencia) anunció que desgraciadamente Dupasquier ha fallecido”, precisó.

El hospital, por su parte, confirmó a la AFP “el inicio del proceso de constatación de la muerte cerebral, debido a las lesiones cerebrales incompatibles con su supervivencia”.

El joven piloto fue “sometido en la noche (del sábado al domingo) a una cirugía torácica para una lesión vascular”, había indicado el hospital a la AFP por la mañana. “Graves lesiones cerebrales (persistían) y (seguía) en cuidados intensivos en un estado muy grave”, había añadido entonces un portavoz.

Dupasquier se cayó entre las curvas 9 y 10 del circuito de Mugello, en los últimos instantes de las clasificaciones del sábado.

Según las imágenes de televisión tras la caída y las declaraciones de los otros pilotos implicados, el japonés Ayumu Sasaki y el español Jeremy Alcoba, fue tocado por al menos una moto, antes de caer sobre la pista.

Tras unos cuarenta minutos de intervención de los médicos en el lugar, el suizo, “politraumatizado y en estado grave” pero “estable” fue trasladado en helicóptero médico al centro de traumatología del hospital Careggi.

Jason Dupasquier era hijo del piloto de motocross y Supermotard Philippe Dupasquier. Tras sus inicios en Supermotard se centró en las pruebas de velocidad en circuito, pasando por todos los escalones, pese a que una grave lesión en el fémur izquierdo le privó de la temporada de 2018.

Dupasquier se estrenó en el Mundial de Moto3 en 2020 con los colores de la escudería alemana PrüstelGP.

En su primera temporada no consiguió ningún punto y finalizó 28º. En 2021, tras cinco carreras, había firmado 27 puntos y figuraba décimo en la clasificación de pilotos.

En el circuito de Mugello, este domingo, donde las carreras continuaron pese a la noticia, numerosos pilotos lucían pegatinas y homenajeaban al joven suizo.

El último piloto fallecido durante un Gran Premio de motociclismo, antes de Dupasquier, había sido el español Luis Salom, en la Moto2 en el Gran Premio de Cataluña de 2016.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021