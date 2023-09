En el pasado fin de semana, se registró una de las lesiones más escalofriantes y graves de toda la historia en las Artes Marciales Mixtas (MMA), en donde el debutante Dylan Reischman, debió abandonar la pelea ante Jaime Mora en Combate Global.

Todo ocurrió en el segundo asalto de la batalla, en donde Reischman se fracturó la pierna derecha luego que ‘The Gentleman’, lo levantara para derribarlo, momento en que Dylan cayó y se dobló la rodilla en una de las lesiones más duras en el legado del deporte de contacto.

Luego de percatarse de la tremenda lesión, Reischman comenzó a retorcerse de dolor y pidió de forma desesperada que el umpire terminara la pelea, pero el árbitro de la pelea se tardó unos segundos en reaccionar, lo que fue muy comentado por los seguidores de las Artes Marciales Mixtas en todo el mundo.

Así también, Jaime Mora, al darse cuenta de lo que había pasado en la batalla contra Dylan, quedó perplejo al ver como la pierna de su rival quedó completamente bajo el cuerpo de Reischman.

Afortunadamente, el joven peleador que hacía su debut en el deporte fue operado de urgencia y luego de la intervención quirúrgica, publicó unas palabras en su cuenta de Instagram donde da cuenta de su evolución.

En su mensaje de tranquilidad, Reischmann detalló que “gracias a todos por todo el apoyo y las oraciones, realmente significa y ha hecho que esta operación sea más fácil. Mi cirugía fue excelente, mañana podría moverme con muletas y podré comenzar a entrenar nuevamente en 4 meses”.

“Esto es solo el comienzo, muchachos, no me disuaden mis sueños en lo más mínimo. En este deportes ocurren accidentes extraños, es lo que es. Que Dios los bendiga”, finalizó.

Dylan Reischman suffers one of the worst leg breaks ever seen in #MMA after it gives in on him while trying to defend a takedown at #CombateGlobal 😬

pic.twitter.com/EdFQWPluDV

— Parry Punch (@ParryPunchNews) September 3, 2023